У Львівській області більше 90% надходжень ПДФО до бюджетів окремих громад формує бізнес

На Львівщині бізнес забезпечує понад 90% надходжень ПДФО до бюджетів окремих громад

Загалом у Львівській області частка бізнесу у надходженнях податку на доходи фізичних осіб становить 78%.

За підсумками перших дев’яти місяців 2026 року підприємницька сфера забезпечила понад 90% надходжень ПДФО в місцеві бюджети трьох територіальних громад Львівщини — Славської, Сокільницької та Підберізцівської. Загалом по області бізнес формує 78% надходжень цього податку.

Про це повідомив директор департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації Олег Демків.

Більше 80% надходжень ПДФО від представників бізнесу зафіксовано також у Мурованській, Моршинській, Оброшинській, Солонківській, Розвадівській, Бібрській, Зимноводівській, Куликівській, Радехівській, Жовтанецькій, Новояричівській, Івано-Франківській, Добротвірській, Гніздичівській, Давидівській та Стрийській громадах.

Водночас у Стрілківській громаді до двох третин надходжень ПДФО припадають на платників із бюджетної сфери.

Підприємництво відіграє активну роль серед найбільших платників ПДФО. У Моршинській, Сокільницькій та Стрийській громадах усі п’ятеро найбільших платників представляють саме бізнес. Ще у 29 громадах Львівщини чотири з п’яти найбільших платників — підприємці.

Таким чином, у 32 громадах області принаймні четверо з п’яти найбільших платників податку на доходи фізичних осіб є бізнесом. Для порівняння у 2021 році таких громад було лише 14.

За темпами зростання сплаченого податку серед підприємців ведуть Підберізцівська та Турківська громади. У бюджетній сфері найвищі показники зафіксовані в Солонківській та Оброшинській територіальних громадах.

ПДФО залишається одним із основних джерел наповнення місцевих бюджетів. Від його надходжень залежить фінансова спроможність територіальних громад і можливість задовольняти місцеві потреби.