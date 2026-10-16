Майже 150 дронів були запущені російськими окупантами по території України

Російські окупанти здійснили атаку на територію України, випустивши 149 безпілотних авіаційних апаратів. Частина з них завдала ударів по 24 різних локаціях.

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило у Фейсбуці, що в ніч з 15 на 16 жовтня оголосили повітряну тривогу через масовану атаку російських дронів.

Загалом противник запустив 149 ударних БпЛА, серед яких 108 були реактивні Shahed, а також дрони типів «Гербер» та «Пародія» – імітатори з напрямків Орел, тимчасово окуповані Донецьк і АР Крим, у районі Гвардійського.

Сили протиповітряної оборони збили 114 безпілотників, включно з 77 реактивними Shahed та іншими типами дронів.

За попередніми даними станом на 09:30 16 жовтня, ворог завдав ударів по 24 локаціях, також уламки збитих дронів впали на 14 інших місцях. Атака триває, у повітрі перебувають ще декілька ворожих апаратів.

Сьогодні вранці у Львові пролунали вибухи через російські реактивні безпілотні літальні апарати, працювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 13 жовтня у селі Муроване поблизу Львова через падіння безпілотника виникли пожежі у трьох житлових будинках. Того ж дня о 15:04 в області оголосили повітряну тривогу через реактивний безпілотник, уламки якого впали у селі Малехів.

Раніше, уночі 13 вересня, російські дрони влучили у школу та житловий будинок у Стрию. Також 30 липня влучання зафіксували у житлових будинках на вулицях Виговського та Патона в Львові, що призвело до загибелі однієї людини.

13 травня безпілотники завдали ударів по об’єкту критичної інфраструктури в Жовкві, а 24 березня внаслідок атаки у львівській лікарні госпіталізували сімох осіб.

Під час атаки 7 лютого близько 6 тисяч мешканців Добротвора та Старого Добротвора тимчасово залишилися без водопостачання, теплопостачання та електроенергії. Так само 27 січня об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі зазнав пошкоджень.

15 січня безпілотник влучив у центр Львова, де постраждали вікна житлових будинків і вітражі у Храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури, через що ударна хвиля активувала автоматичну систему безпеки газу у селищі Рудно Львівської громади.