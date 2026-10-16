У Львівській області розпочався опалювальний сезон для мешканців

Опалювальний сезон розпочнуть, коли середньодобова температура повітря опуститься до +8°C або нижче.
Про це повідомив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик на своїй сторінці у Фейсбуці.
16 жовтня в області офіційно підписали розпорядження щодо початку опалювального сезону 2026-2027 років.
Годик уточнив, що це рішення не означає одночасне ввімкнення опалення у всіх громадах. Кожна місцева влада прийматиме рішення індивідуально — залежно від погодних умов. Тепло подаватимуть, коли впродовж трьох днів поспіль середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C або нижче.
Крім того, опалення у лікарнях, школах, дитсадках та інших соціальних закладах можуть включити раніше. Для цього керівники цих установ мають подати офіційні письмові заявки.
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Нагадуємо, що у травні уряд виділив Львівській області понад 219,5 млн гривень із резервного фонду державного бюджету. Ці кошти призначені для забезпечення резервного теплопостачання та безперебійної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua