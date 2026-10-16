У Львівській області розпочався опалювальний сезон для мешканців

Опалювальний сезон розпочнуть, коли середньодобова температура повітря опуститься до +8°C або нижче.

Про це повідомив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик на своїй сторінці у Фейсбуці.

16 жовтня в області офіційно підписали розпорядження щодо початку опалювального сезону 2026-2027 років.

Годик уточнив, що це рішення не означає одночасне ввімкнення опалення у всіх громадах. Кожна місцева влада прийматиме рішення індивідуально — залежно від погодних умов. Тепло подаватимуть, коли впродовж трьох днів поспіль середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C або нижче.

Крім того, опалення у лікарнях, школах, дитсадках та інших соціальних закладах можуть включити раніше. Для цього керівники цих установ мають подати офіційні письмові заявки.

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Нагадуємо, що у травні уряд виділив Львівській області понад 219,5 млн гривень із резервного фонду державного бюджету. Ці кошти призначені для забезпечення резервного теплопостачання та безперебійної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону.