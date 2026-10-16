Культурний тиждень єврейської спадщини 2026 у Львівській області: розклад подій

З 19 по 25 жовтня у Львівській області вдруге пройде Тиждень єврейської культурної спадщини 2026. Цей захід відкриває маловідомі сторінки історії регіону та розкриває культурний внесок єврейських громад Галичини.

Програма включає меморіальні та тематичні екскурсії, лекції, презентації архітектурних проєктів і музичні події.

Запрошуємо ознайомитися з детальним розкладом і взяти участь у заходах.

19 жовтня, понеділок | 14:30–16:00

Меморіальний тур у Винниківський ліс (урочище Діброва)

Ореста Бордун, доцентка кафедри туризму ЛНУ імені Івана Франка, разом зі студентом Мироном Бордуном проведуть учасників до місця пам’яті жертв Голокосту у Винниківському лісі. Люди спільно вшанують пам’ять невинно загиблих.

Локація: Львів, територія лісопарку біля Тракту Глинянського. Місце збору — зупинка на вул. Тракт Глинянський, 108 (перехрестя вул. Бігової та Лодія).

20 жовтня, вівторок | 18:00–19:30

Тематична екскурсія «Пам’ять, що живе в розповідях Унтервалю: єврейська спадщина»

У Музейно-культурному центрі «На Унтервалю» розкажуть про повсякденне життя єврейської громади краю. Особисті спогади й родинні історії допоможуть учасникам відчути живу спадщину, що передається з покоління в покоління.

Локація: Глинянська ТГ, с. Підгайчики, вул. Підлісна, 14.

Вхід вільний за реєстрацією.

21 жовтня, середа | 14:30–16:00

Екскурсія «Броди Йозефа Рота»

Учасники вирушать у прогулянку осіннім містом, де познайомляться з місцями, пов’язаними з життям і творчістю австрійського письменника та журналіста єврейського походження Йозефа Рота. Його пам’ять досі зберігають алеї міста.

Локація: м. Броди, Майдан Свободи, 5, парк напроти музею (колишня Райківка).

Вхід за реєстрацією.

22 жовтня, четвер | 16:00–18:00

Лекція про Ефраїма Моше Лілієна та презентація плакатів RE:FRAME LILIEN

Максим Мартин, кандидат історичних наук та завідувач відділу юдаїзму Львівського музею історії релігії, розповість про художника Ефраїма Моше Лілієна. Також відбудеться презентація плакатів, створених молодими митцями в межах конкурсу RE:FRAME LILIEN. Конкурс поєднав літературні твори Івана Франка та Лесі Українки з унікальною художньою стилістикою Лілієна.

Локація: м. Львів, вул. Староєврейська, 37.

Вхід за реєстрацією.

23 жовтня, п’ятниця | 18:00

Презентація концепції відновлення Великої синагоги у Стрию

Ганна Гаврилів, засновниця БФ «Спадщина.UA», представить ідею відновлення Великої синагоги — важливої пам’ятки єврейської архітектури області. Гості дізнаються про історію споруди і бачення її перетворення у культурний центр громади.

Локація: м. Стрий, вул. Миколи Міхновського, 5.

Вхід за реєстрацією.

24 жовтня, субота | 14:00

Костюмована екскурсія з лейтенантом Віктором Заславським

Віктор Заславський — військовослужбовець, екскурсовод і дослідник історії Жовкви — запросить на костюмовану прогулянку. Учасники дізнаються про єврейську спадщину міста, його унікальну синагогу та культуру громади.

Локація: м. Жовква, площа Вічева.

Вхід за реєстрацією.

25 жовтня, неділя | 15:00–17:30

«Перемишляни: маленьке місто великих клезмерів. Музична мандрівка з Нафтулою Брандвейном та Леопольдом Клейнманом-Козловським»

Історик і викладач ЛНУ імені Івана Франка Олег Дух проведе авторську екскурсію, присвячену єврейській музичній традиції Перемишлян. Гості пройдуть місцями, пов’язаними з родинами легендарних клезмерів, почують їхні історії й відчують місто через музику та спогади.

Локація: м. Перемишляни, вхід на міський цвинтар на вул. Галицькій.

Вхід за реєстрацією.

Реєстрація на всі події Тижня доступна за посиланням:

https://forms.gle/jo3ShGLVFzEDkpxx9

Тиждень єврейської культурної спадщини на Львівщині збирає дослідників, експертів і громади, а також усіх, хто хоче глибше пізнати багатокультурну історію краю.

Цей захід допомагає відкривати історії, що формували Галичину, й зберігати культурну спадщину разом.

Організатори: Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА, Агенція регіонального розвитку Львівської області, Почесне консульство Держави Ізраїль в Україні та БФ «Спадщина.UA».

Ініціатива реалізована на основі міжнародного досвіду та експертних матеріалів європейського проєкту JEWELS TOUR Interreg Europe.