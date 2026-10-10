У Львівській області пройшов ювілейний десятий «Кубок Захисника України» зі стендової стрільби

На Львівщині відбувся десятий «Кубок Захисника України» зі стендової стрільби

Захід провели в межах проєкту «Ліга Нескорених».

На львівському стрілецькому стенді відбувся ювілейний десятий «Кубок Захисника України» зі стендової стрільби. У змаганнях зібралося понад 70 учасників, серед яких ветерани, діючі військовослужбовці та курсанти військових навчальних закладів.

Головне випробування – вправа «спортінг». Кожен змагався за влучне ураження 40 рухомих мішеней, демонструючи майстерність і спритність.

«Такі заходи дозволяють нашим захисникам зустрітися, відчути дух змагання та повернутися до улюбленого заняття, яке раніше приносило радість. Вони бачать свій прогрес і отримують підтримку», – поділився начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він наголосив, що саме для таких зустрічей на Львівщині розвивають проєкт «Ліга Нескорених», започаткований минулого року. За цей час він став повноцінною платформою для занять спортом, змагань і реабілітації ветеранів, військових та їхніх родин.

Лише у 2023 році в рамках проєкту провели 132 спортивні заходи з 17 дисциплін. У них взяли участь понад 350 ветеранів і військовослужбовців з інвалідністю.

Службовцям, ветеранам і їхнім родинам пропонують безкоштовні можливості у різних сферах, про що можна дізнатися на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації.