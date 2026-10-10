Львівські світлофори успішно пройшли перевірку на автономність: підсумки тестування

У Львові провели масштабне тестування світлофорів на здатність працювати автономно. ЛКП “Львівавтодор” повідомляє, що перевірка тривала 24 години, і фахівці виявили більшість світлофорних комплексів можуть функціонувати без підключення до мережі значно довше.

Під час тестування фіксували випадки тимчасового припинення роботи світлофорів. Це пов’язано з процесом заміни акумуляторних батарей або поверненням до централізованого живлення. Деякі об’єкти витримали рівно добу автономної роботи, після чого заряд акумуляторів вичерпався. Для відновлення роботи їх підключали до централізованої мережі, що спричиняло короткочасні зупинки. Такі ситуації зафіксували на вулицях Творчій, Богдана Хмельницького та Бориса Грінченка.

Загалом у Львові працює 178 світлофорних комплексів, які контролюють близько 2,5 тисячі окремих світлофорів. Усі вони забезпечені резервним живленням. Для підтримки автономної роботи використовують 166 безперебійних блоків харчування. Деякі блоки обслуговують по два світлофорних об’єкти одночасно.

Варто зазначити, що таке масштабне тестування провели у Львові вперше рівно рік тому. Тоді перевіряли 150 світлофорних об’єктів. Більшість із них показали здатність працювати безперервно приблизно 24 години.