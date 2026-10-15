Львівщина: через 9 років після злочину суд засудив вбивцю 17-річної студентки

Стрийський міський суд визнав 50-річного жителя Стрия винним у вбивстві 17-річної дівчини, яка понад вісім років вважалася зниклою безвісти. Злочин, скоєний у 2014 році, розкрили завдяки наполегливій роботі слідчих і сучасним криміналістичним методам.

Про винесення вироку повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури. Повідомлення стосується трагічного зникнення студентки місцевого аграрного коледжу наприкінці серпня 2014 року.

Остання ніч життя

За даними слідства, 31 серпня 2014 року близько п’ятої ранку дівчина вийшла з нічного клубу і поверталася до гуртожитку. На вулиці до неї підійшов 38-річний чоловік, який запропонував приєднатися до компанії та продовжити святкування. Разом зі своїм знайомим він відвіз студентку до свого будинку.

Знайомий пізніше поїхав, залишивши дівчину наодинці з господарем помешкання. Ввечері, коли дівчина хотіла повертатися додому, чоловіки запропонували підвезти її.

Слідство встановило, що під час поїздки він зупинив автомобіль біля лісу, переконав дівчину вийти нібито для особистої розмови. Після чого напав ззаду, повалив на землю й задушив. Тіло сховав у лісосмузі, закопавши в яму, а потім разом із товаришем залишив місце злочину.

Безуспішні пошуки й невідомість

Після того, як студента почала відсутня зв’язок, друзі повідомили про це її сестру. Власні спроби знайти дівчину не принесли результату, і наступного дня сестра звернулася до поліції із заявою про зникнення.

Розшукові заходи 2014 року виявили лише мобільний телефон дівчини, який знайшов місцевий безхатько. Через брак прямих доказів справа залишалася нерозкритою понад вісім років. Жертва весь цей час офіційно вважалася зниклою безвісти.

Прорив у розслідуванні

У 2023 році справу передали новоствореній слідчо-оперативній групі. Прокурори спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань Львівщини детально проаналізували наявні докази та розробили оновлений план дій. Це допомогло вийти на підозрюваного.

Ним став мешканець Стрия, який мав судимості, зокрема за сексуальні злочини. Розслідування ускладнювали майже дев’ять років, що минули з моменту злочину. Незважаючи на це, низка судово-медичних, молекулярно-генетичних і криміналістичних експертиз однозначно підтвердила особу жертви та факт убивства.

У січні 2023 року чоловікові пред’явили підозру у вбивстві, а в липні — направили справу до суду з обвинувальним актом.

Вирок і становище спільника

Під час суду обвинувачений заперечував свою провину і не проявляв каяття. Проте зібрані прокуратурою докази стали підставою для обвинувального вироку. Суд засудив його до 12 років позбавлення волі.

Розглядали також дії чоловіка, який був у машині під час злочину. Його провадження за приховування злочину закрили у 2023 році через минулі строки давності.

Засуджений наразі утримується під вартою і залишатиметься там до набрання вироком законної сили.