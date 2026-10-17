На Львівщині сталася ДТП за участі мотоцикла та легковика, травмовано водія мотоцикла літнього віку

75-річного мотоцикліста госпіталізували після ДТП у Львівському районі

У Львівському районі трапилася ДТП за участю мотоцикла та легкового авто, у якій постраждав пенсіонер. Інформацію надали у поліції Львівщини.

Зі слів правоохоронців, аварія сталася близько 15:40 16 жовтня неподалік селища Магерів. За кермом мотоцикла Alpha був 75-річний чоловік, а автомобілем Volkswagen Sharan 20-річний мешканець району.

Після зіткнення мотоцикліст отримав травми й був негайно шпиталізований для надання медичної допомоги.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху. У разі доведення вини порушника можуть засудити до обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортом на той самий період.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини, які призвели до аварії.