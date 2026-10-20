ППО України ліквідували ворожий дрон у небі над Львовом

Інформації про постраждалих та ушкодження немає.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що 20 жовтня між 10:46 та 12:15 у Львівській області тривала повітряна тривога через російський реактивний безпілотник. У Львові було чути вибухи, а протиповітряна оборона працювала інтенсивно.

За словами Козицького, безпілотник рухався в напрямку Львова, проте сили ППО його збили.

«Під час останньої повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку Львова. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає», – заявив Козицький.

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Цієї ночі ворожі безпілотники атакували критичний об’єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині. В Солонківській громаді постраждали житловий будинок і два дачні будинки.

19 жовтня уламки дрона завдали пошкоджень житловим будинкам і автівкам у селі Зубра біля Львова.

18 жовтня ППО збила безпілотники над Мурованим і Малеховим біля Львова. Тоді жертв і травмованих не було, проте уламки дронів пошкодили житлові будинки та логістичний комплекс.

17 жовтня на Львівщині в Бродівській громаді ППО успішно знищила ворожий безпілотник.

Також 13 жовтня в селі Муроване біля Львова внаслідок падіння безпілотника виникли пожежі у трьох житлових будинках. Того ж дня о 15:04 оголосили повітряну тривогу через російський реактивний безпілотник, уламки якого впали у селі Малехів.