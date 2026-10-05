Більше 200 дронів випустили по Україні російські загарбники

Російські окупанти завдали удару по території України за допомогою 205 безпілотників. Частина з них влучила у 13 різних локаціях.

Таку інформацію оприлюднило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України на своїй сторінці у Фейсбуці.

У ніч на 5 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У цей час ворог запустив 205 ударних дронів.

Завдяки діям протиповітряної оборони вдалося збити 172 із цих безпілотників.

У повідомленні йдеться: “В ніч на 5 жовтня (починаючи з 18:00 4 жовтня) противник здійснив атаку 205 ударними БпЛА типів Shahed (49 із них – реактивні), Гербера, “Бандероль”, “Дань-Т”, а також дронами-імітарами типу “Пародія”. Напрями запуску: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – з території РФ, а також ТОТ Донецьк і ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 172 ворожі безпілотники типів Shahed, Гербера та інших. Влучання зафіксовано на 13 локаціях, уламки збитих дронів впали на 3 різних місцях. Атака триває, в повітрі перебуває близько десяти ворожих апаратів.”

Варто пригадати, що 13 вересня внаслідок російських атак у Стрию безпілотники влучили у школу і житловий будинок.

Під час обстрілу Львова 30 липня дрони влучили у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Загалом постраждало понад 20 будинків, а також ліцей та дитячий садок. Внаслідок атаки загинула одна людина.

13 травня безпілотники поцілили у критично важливий обʼєкт інфраструктури в Жовкві, пошкодивши там житловий будинок та декілька об’єктів промисловості.

24 березня Львів тричі зазнав ударів від російських дронів. Вони влучили у будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та вулиці Бандери. Серед ушкоджень – пам’ятка архітектури національного значення та численні житлові будинки. Від атаки постраждало 7 людей, понад 20 звернулися за меддопомогою.

7 лютого внаслідок удару по критичному об’єкту інфраструктури на Львівщині близько 6 тисяч жителів Добротвора та Старого Добротвора залишилися без води, тепла та електроенергії. Під час атаки також пошкоджено 18 приватних житлових будинків, один з них повністю зруйнований.

27 січня постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня в центрі Львова під час повітряної тривоги безпілотник упав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна житлових будинків і вітражі в храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури. Житлові будинки та цивільні об’єкти не постраждали, але ударна хвиля активувала систему безпеки газопостачання у селищі Рудно. Там залишилися без газу мешканці кількох вулиць.