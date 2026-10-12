Садовий закликає Казначейство розблокувати більше мільярда гривень міських коштів

Львівська міська рада опинилася у критичній ситуації: хоч на рахунках громади є кошти, Державна казначейська служба не проводить платежі. Офіційного урядового рішення про блокування фінансування немає.

Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, що через це комунальні підприємства змушені брати кредити, щоб вчасно виплатити зарплату працівникам. Він назвав абсурдною ситуацію, коли місто не може використати власні гроші через блокування доступу до них.

Проблема торкнулася не тільки Львова — вона існує уже місяць у багатьох українських містах. Садовий попередив про ризики: штрафи і пені за прострочену оплату газу, електроенергії, податків, а також можливі кримінальні справи проти керівників комунальних підприємств через затримку зарплат.

Сьогодні, під час засідання Верховної Ради України, мер Львова звернувся до народних депутатів із проханням не ігнорувати проблему. Він наголосив, що місцеве самоврядування не вимагає додаткових коштів, а лише хоче отримати можливість розпоряджатися власним бюджетом для своєчасної виплати заробітної плати.

Тиждень тому на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України Садовий вже порушував це питання у розмові з прем’єр-міністром Сергієм Марченком. Він повідомляв про складнощі з оплатою праці працівників комунальної сфери, які забезпечують нормальне функціонування міст.