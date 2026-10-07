Львівська ОВА оголосила набір молоді для проходження стажування

Ініціатива «Академія перших можливостей», започаткована головою Львівської ОДА Максимом Козицьким у 2023 році, дає молоді шанс зануритись у роботу державного сектору.

Проєкт покликаний не лише теоретично, а й практично ознайомити учасників з діяльністю структурних підрозділів Львівської ОДА. Молодь виконує реальні завдання та тісно співпрацює з фахівцями різних напрямів.

За час реалізації відбулося сім хвиль набору, а загалом 290 молодих людей успішно пройшли стажування.

Цього року програма триватиме до двох місяців і проходитиме виключно в очному форматі. Запрошують громадян України від 18 до 35 років, які володіють українською мовою.

Учасники обиратимуть структурний підрозділ Львівської ОДА за своєю зацікавленістю. Під час стажування вони:

випробують себе у професійному напрямку, що їм цікавий;

працюватимуть із фахівцями підрозділу та виконуватимуть практичні завдання від керівників стажування;

будуть відвідувати лекції на професійні та практичні теми;

отримають сертифікат про проходження стажування;

потраплять до бази молодіжного кадрового потенціалу Львівської ОДА.

Стажування охоплює різні сфери роботи Львівської ОДА: економіку, фінанси, право, міжнародне співробітництво, цифровий розвиток, комунікації, освіту, культуру, туризм, соціальну сферу, цивільний захист, агропромисловий розвиток та інші.

Програма складається з трьох основних етапів:

Реєстрація. Кандидати мають заповнити онлайн-анкету до 12 жовтня 2026 року. Співбесіда. Ті, хто пройдуть відбір, отримають запрошення на співбесіду. Стажування. Відібрані учасники почнуть роботу в обраному структурному підрозділі Львівської ОДА.

Корисні посилання

Тут можна ознайомитися з детальною інформацією щодо умов участі та етапів відбору.

А також перейти до реєстраційної анкети.