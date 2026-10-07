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Львівська ОВА оголосила набір молоді для проходження стажування

Марко Лук'яненко

Ініціатива «Академія перших можливостей», започаткована головою Львівської ОДА Максимом Козицьким у 2023 році, дає молоді шанс зануритись у роботу державного сектору.

Проєкт покликаний не лише теоретично, а й практично ознайомити учасників з діяльністю структурних підрозділів Львівської ОДА. Молодь виконує реальні завдання та тісно співпрацює з фахівцями різних напрямів.

За час реалізації відбулося сім хвиль набору, а загалом 290 молодих людей успішно пройшли стажування.

Цього року програма триватиме до двох місяців і проходитиме виключно в очному форматі. Запрошують громадян України від 18 до 35 років, які володіють українською мовою.

Учасники обиратимуть структурний підрозділ Львівської ОДА за своєю зацікавленістю. Під час стажування вони:

  • випробують себе у професійному напрямку, що їм цікавий;
  • працюватимуть із фахівцями підрозділу та виконуватимуть практичні завдання від керівників стажування;
  • будуть відвідувати лекції на професійні та практичні теми;
  • отримають сертифікат про проходження стажування;
  • потраплять до бази молодіжного кадрового потенціалу Львівської ОДА.

Стажування охоплює різні сфери роботи Львівської ОДА: економіку, фінанси, право, міжнародне співробітництво, цифровий розвиток, комунікації, освіту, культуру, туризм, соціальну сферу, цивільний захист, агропромисловий розвиток та інші.

Програма складається з трьох основних етапів:

  1. Реєстрація. Кандидати мають заповнити онлайн-анкету до 12 жовтня 2026 року.
  2. Співбесіда. Ті, хто пройдуть відбір, отримають запрошення на співбесіду.
  3. Стажування. Відібрані учасники почнуть роботу в обраному структурному підрозділі Львівської ОДА.

Корисні посилання

Тут можна ознайомитися з детальною інформацією щодо умов участі та етапів відбору.

А також перейти до реєстраційної анкети.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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