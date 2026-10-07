Львівська ОВА оголосила набір молоді для проходження стажування

Ініціатива «Академія перших можливостей», започаткована головою Львівської ОДА Максимом Козицьким у 2023 році, дає молоді шанс зануритись у роботу державного сектору.
Проєкт покликаний не лише теоретично, а й практично ознайомити учасників з діяльністю структурних підрозділів Львівської ОДА. Молодь виконує реальні завдання та тісно співпрацює з фахівцями різних напрямів.
За час реалізації відбулося сім хвиль набору, а загалом 290 молодих людей успішно пройшли стажування.
Цього року програма триватиме до двох місяців і проходитиме виключно в очному форматі. Запрошують громадян України від 18 до 35 років, які володіють українською мовою.
Учасники обиратимуть структурний підрозділ Львівської ОДА за своєю зацікавленістю. Під час стажування вони:
- випробують себе у професійному напрямку, що їм цікавий;
- працюватимуть із фахівцями підрозділу та виконуватимуть практичні завдання від керівників стажування;
- будуть відвідувати лекції на професійні та практичні теми;
- отримають сертифікат про проходження стажування;
- потраплять до бази молодіжного кадрового потенціалу Львівської ОДА.
Стажування охоплює різні сфери роботи Львівської ОДА: економіку, фінанси, право, міжнародне співробітництво, цифровий розвиток, комунікації, освіту, культуру, туризм, соціальну сферу, цивільний захист, агропромисловий розвиток та інші.
Програма складається з трьох основних етапів:
- Реєстрація. Кандидати мають заповнити онлайн-анкету до 12 жовтня 2026 року.
- Співбесіда. Ті, хто пройдуть відбір, отримають запрошення на співбесіду.
- Стажування. Відібрані учасники почнуть роботу в обраному структурному підрозділі Львівської ОДА.
Корисні посилання
Тут можна ознайомитися з детальною інформацією щодо умов участі та етапів відбору.
А також перейти до реєстраційної анкети.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua