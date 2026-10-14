Львівський онкоцентр отримає 100 мільйонів гривень від ЄІБ для реконструкції приміщень

Депутати схвалили отримання кредиту понад 100 мільйонів гривень для оновлення приміщень обласного онкоцентру.

13 жовтня на сесії Львівської обласної ради підтримали позику для капітального ремонту частини будівлі КНП ЛОР “Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр”.

Гроші у сумі понад 100 млн грн надходитимуть від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках програми “Відновлення України-III”.

Генеральний директор онкоцентру Олег Дуда пояснив, що угоду про кредит укладуть між обласною радою, Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад та територій України і управлінням капітального будівництва Львівської ОВА.

“Проєкт передбачає реконструкцію старих корпусів онкоцентру, зокрема приміщень, де зараз розташовані відділення хіміотерапії та поліклініка. Щороку в хіміотерапевтичному відділенні лікуються понад 2,5 тисячі пацієнтів, а поліклініка надає понад 170 тисяч консультацій. Ці приміщення потребують оновлення з урахуванням вимог інклюзивності та облаштування укриттів”, – розповів Олег Дуда.

За його словами, ремонтні роботи стартують уже на початку наступного року після підписання угоди. Загальний бюджет відновлення цих приміщень становить близько 250 млн грн.

Також на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у співпраці з онкоцентром створять сучасний центр ядерної медицини. Цей центр значно розширить діагностичні можливості для онкологічних захворювань. Для цього лікарні надали дозвіл на поділ земельної ділянки на вул. Я. Гашека, 2а у Львові.