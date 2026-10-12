Переможці премії імені Степана Бандери визначені на Львівщині

Переможцями премії стали Андрій Парубій (посмертно), Роман Лопушанський та музей-садиба родини Бандерів.

Пресслужба Львівської обласної ради оголосила результати конкурсу обласної премії імені Героя України Степана Бандери за 2026 рік. Лауреатами премії визнали Андрія Парубія (посмертно), Романа Лопушанського та Меморіальний музей-садибу родини Бандерів Стрийського краєзнавчого музею “Верховина”.

В номінації “Політична діяльність” нагороду отримав Андрій Парубій — голова Верховної Ради України VIII скликання, Герой України, відомий політичний та громадський діяч. Його творчий спадок включає книгу “Записки коменданта: хроніка Українського дому-фортеці Помаранчевої революції” та видання вибраних поезій “Воїн і поет”, опубліковане посмертно. Організатори вирішили направити грошову премію в цій номінації на підтримку Збройних сил України.

У номінації “Громадська діяльність” премію здобув Роман Лопушанський — активний громадський діяч, депутат першого демократичного скликання Львівської обласної ради та ініціатор фестивалю повстанської пісні “Чорна вишиванка”.

Нагороду у категорії “Науково-навчальна діяльність” отримав Меморіальний музей-садиба родини Бандерів Стрийського краєзнавчого музею “Верховина”. Його внеском є періодичне наукове видання “Бандерівська сурма”, що виходить щорічно. Збірник уже має три випуски за 2023, 2024 і 2025 роки, він містить статті істориків і краєзнавців, присвячені вивченню та популяризації української історії.

Кожен із лауреатів премії отримає винагороду у розмірі 40 тисяч гривень.

Премія імені Степана Бандери, започаткована Львівською обласною радою у 2012 році, у 2022-му збільшила розмір грошової винагороди за номінацію з 20 до 40 тисяч гривень.

Серед попередніх лауреатів — Ігор Калинець, Ігор Загребельний та Михайло Романюк, які отримали премію у 2017 році. У 2023 році журі не визначило жодного переможця, а призові кошти спрямували на потреби Збройних сил України.

У 2024 році лауреатом став лише один учасник у номінації “Науково-навчальна діяльність” — військовий аналітик, історик і публіцист Петро Костюк, який очолює Львівську обласну організацію Спілки офіцерів України.

В 2025 році нагороду в категорії “Науково-навчальна діяльність” здобула Дрогобицька бібліотека.