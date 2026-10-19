На вулиці Шевченка узгодили проєкт автосервісу з автоцентром продажу транспортних засобів

Новий автосервіс збудують на території колишнього заводу “Автонавантажувач”.

7 жовтня архітектурно-містобудівна рада розглянула проєкт будівництва дорожнього сервісу з торгово-адміністративними приміщеннями на вулиці Тараса Шевченка, 323 у Шевченківському районі Львова.

Згідно з проєктом, автосервіс зведуть на земельній ділянці площею 2162 м². Вона розташована на території колишнього заводу “Автонавантажувач” і перебуває у комунальній власності Львова. Підприємство, що орендує цю землю у міської ради, наразі має тут свої будівлі.

Головний архітектор проєкту відзначив, що ділянка призначена для об’єктів промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони й інших потреб. Її цільове призначення також передбачає розміщення та експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу.

«Це буде автосервіс із торговими приміщеннями, що дозволить продавати автомобілі», — пояснив архітектор.

Загальна площа будівлі становитиме близько 200 м². Вона матиме два поверхи та висоту 8–10 метрів. На першому поверсі розмістять зал з експозицією автомашин. Другий поверх займатимуть офісні приміщення. Поруч облаштують дві автостоянки: службову та гостьову.

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