У Львівській області автомобіль на пішохідному переході збив чоловіка, постраждалого госпіталізували

Ввечері 17 жовтня у селі Ріпнів на Золочівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Молодий водій на своєму автомобілі збив 46-річного місцевого жителя, внаслідок чого потерпілий отримав травми.

Правоохоронці Львівської області повідомили, що аварія сталася близько 22:40. 21-річний водій із Золочівського району, керуючи Ford Focus, наїхав на пішохода.

Чоловік отримав поранення різного ступеня тяжкості. Його швидко госпіталізували, щоб надати необхідну медичну допомогу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікували за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Водієві загрожує обмеження волі до трьох років і позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліція наразі продовжує з’ясовувати всі обставини події, щоб встановити повну картину наїзду на пішохода.