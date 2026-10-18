У Яворівському районі автобус збив літнього велосипедиста, який помер у лікарні

Увечері 17 жовтня у селі Наконечне Перше на Яворівщині сталася смертельна ДТП за участю автобуса та велосипедиста. 77-річний чоловік отримав важкі травми і помер у лікарні, незважаючи на зусилля медиків.

Поліція Львівської області повідомила, що аварія сталася близько 18:20. Водій автобуса Automet Apollo, 37-річний місцевий житель, зіткнувся з велосипедом, за кермом якого був літній чоловік. Удар виявився сильним, і потерпілий отримав серйозні тілесні ушкодження.

Велосипедиста терміново доставили до лікарні, проте травми виявилися критичними, і врятувати його не вдалося.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини, із можливим позбавленням волі до восьми років. Також передбачено можливе позбавлення права керувати транспортними засобами до трьох років.

Зараз слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини події, щоб встановити точні причини аварії.