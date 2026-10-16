У Львівській області активно облаштовують сучасні тротуари для безпечного руху пішоходів

На Львівщині тривають роботи з облаштування нових тротуарів для безпеки пішоходів

Роботи проводяться у селі Підбірці вздовж автомобільної дороги місцевого значення Львів – Сухоріччя.

У селі Підбірці підрядна організація ТзОВ «Шляховик-Т» планує облаштувати близько 240 метрів нового тротуару. Фінансування робіт здійснюють за рахунок обласного бюджету.

Директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА Орест Шуліковський наголошує: «Створення пішохідної інфраструктури – це значний крок до підвищення безпеки на дорогах. Наявність тротуарів дозволить пішоходам пересуватися окремо від транспортного потоку, знизить ризик аварій і зробить щоденні маршрути мешканців комфортнішими та безпечнішими».

Під час робіт враховують потреби маломобільних груп населення. Тротуари будуть облаштовані відповідно до вимог безбар’єрності, щоб забезпечити зручний рух людям з інвалідністю, батькам із дитячими візочками, старшим особам і всім, хто потребує доступного й безпечного простору для пішоходів.