У Львівській області попрощаються з трьома героями, які загинули в бою з ворогом

Сьогодні на Львівщині відбудеться прощання з трьома полеглими Героями.

Львівська обласна військова адміністрація повідомила про цю сумну звістку на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

16 жовтня у Львівській області прощаються з військовими, які загинули захищаючи Україну від російської агресії.

Роман Липак, львів’янин, став на захист країни ще у 2015 році. Він служив у 225-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ. Герой загинув 14 жовтня у віці 49 років. За мужність та відданість Батьківщині його нагородили медаллю “За військову службу Україні” від президента, а також медаллю “Захиснику України” та нагрудним знаком “Ветеран війни” від Міністерства оборони.

Василь Устяк — житель села Зимна Вода Львівського району. Він приєднався до захисту України у 2026 році. Останні три місяці Василь проходив лікування у реанімації, але 14 жовтня серце захисника перестало битися. Йому було лише 33 роки.

Тарас Яремчук, житель Шептицького, був солдатом-сапером у відділенні розмінування 1-ї окремої шляхо-відновлювальної бригади імені князя Лева. Він загинув 13 жовтня на Чернігівщині внаслідок влучання FPV-дрона під час виконання бойового завдання.

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