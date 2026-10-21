У Дрогобицькому районі водій Renault Megane зіткнувся з підводою, травмувавши керманича

В селі Доброгостів сталась аварія за участю автомобіля Renault Megane та гужової підводи, внаслідок якої травми отримав керманич підводи.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

20 жовтня близько 19:45 у селі Доброгостів Дрогобицького району зіштовхнулись Renault Megane під керуванням 65-річного мешканця Борислава та гужова підвода, якою керував 29-річний місцевий житель.

Водія підводи з травмами госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

За фактом ДТП слідчі поліції №2 Дрогобицького відділу відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Згідно із санкцією статті, винним загрожує обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний строк.

Правоохоронці наразі з’ясовують всі обставини інциденту.