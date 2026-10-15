Львівщина віддає шану шести загиблим героям, проводжаючи їх у вічність

15 жовтня Львівська область проводить в останню путь шістьох своїх захисників, які віддали життя за незалежність України

Цього дня на Львівщині відбуваються прощальні церемонії з шістьма воїнами, що боронили країну на передовій. Про втрати повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Тарас Харів родом із села Тейсарів у Жидачівській громаді. Наприкінці минулого року він отримав медаль «Захисники Сходу». Через проблеми зі здоров’ям його демобілізували із ЗСУ. Серце воїна зупинилося 13 жовтня. Тарасу було 46 років.

Василь Пшеницький жив у селі Кобло Старосамбірської громади. Служив молодшим інспектором прикордонної служби 3-ї категорії в 1-й групі інспекторів 7-го прикордонного Карпатського загону. Загинув поблизу села Крива Лука на Донеччині 9 квітня 2025 року. Йому було 33 роки.

Сергій Грицевич, уродженець селища Ратне на Волині, пішов до лав захисників у 2023 році. Воював у складі 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 7 травня 2025 року. Йому було 38 років.

Василь Ковалик, мешканець Львова, вступив на службу у 2025 році. Був десантником у 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді. Загинув 14 серпня 2025 року у 27 років.

Дмитро Станкевич, також львів’янин, приєднався до війська у 2025 році і воював у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Отримав медаль «Ветеран війни». Загинув 11 жовтня у 40 років.

Андрій Курман із Львова долучився до захисників у 2023 році. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Сухопутних військ. Отримав медалі Міністерства оборони України за мужність та поранення, а також «За оборону міста Бахмут» і «Ветеран війни». Загинув 13 жовтня у 48 років.