На Львівщині внаслідок обстрілів пошкоджено понад 1200 будинків: сума виділених коштів на ремонт

З початку масштабної війни, розв’язаної росією проти України, житловий фонд Львівської області зазнав численних пошкоджень через ворожі атаки. Офіційні дані фіксують 1279 постраждалих житлових об’єктів, серед яких 21 будинок повністю зруйнований.

Таку інформацію повідомив перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик у відповідь на інформаційний запит.

## Джерела фінансування відновлення

Відбудова пошкодженого житла у регіоні фінансується з обласного бюджету та додаткових позабюджетних джерел. Загальна сума, направлена на ремонт, сягнула 291 324,33 тисячі гривень.

Частину цих коштів надає державна програма єВідновлення. Вона вже допомогла 336 власникам житла, постраждалого від війни, отримати компенсації на суму 54 867,38 тисячі гривень.

## Ситуація у Львові

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що в обласному центрі постраждало 631 житловий будинок. П’ять з них було зруйновано повністю.

Власники пошкоджених об’єктів отримали компенсації з бюджету Львівської міської територіальної громади на суму 208 957,17 тисячі гривень.

Крім цього, на відновлювальні роботи з бюджету міста спрямували 409 250,19 тисячі гривень. В цю суму увійшли й ґрантові кошти від Ради міста Варшави у розмірі 1 543,3 тисячі гривень.

## Додаткова підтримка

Окрім бюджетних джерел, у відбудові житла беруть участь благодійні організації та приватний бізнес. Проте обсяги їх допомоги не фіксуються окремо, тому загальна сума цієї підтримки невідома.