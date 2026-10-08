Троє загиблих у Львівській області за одну добу через три смертельні аварії
Опублікувати у CityLife

Троє загиблих у Львівській області за одну добу через три смертельні аварії

Марко Лук'яненко

За минулу добу у Львівській області сталися три смертельні дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких загинули троє людей.

Крім загиблих, кілька учасників аварій отримали травми. Правоохоронці нині з’ясовують всі деталі подій.

7 жовтня близько 19:40 на трасі «Київ — Чоп» у селі Ков’ярі Львівського району зіштовхнулися Audi E-Tron та Renault Logan.

«Водій автомобіля, попри зусилля медиків, помер у швидкій допомозі», — повідомили у поліції.

За кермом Audi E-Tron перебував 38-річний мешканець Яворівського району. Renault Logan керував 57-річний чоловік зі Стрийського району. Водій Renault та його 47-річна пасажирка отримали травми.

Водія Audi затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Загибла водійка на трасі поблизу Рудок

Близько 17:50 на дорозі «Львів — Самбір» біля міста Рудки зіткнулися Kia Ceed та мікроавтобус MAN.

«Жінка за кермом легковика загинула на місці ДТП», — розповіли правоохоронці.

Керувала Kia Ceed 39-річна мешканка Дрогобицького району. Водієм мікроавтобуса був 48-річний житель Старого Самбора. Водій MAN та його 39-річна пасажирка отримали травми і госпіталізовані.

Аварія у селі Рясне-Руське Львівського району

Ще одна ДТП трапилася близько 16:50 у селі Рясне-Руське.

«Внаслідок аварії загинув водій ВАЗ 21063 на місці події», — зазначають у поліції.

За попередньою інформацією, 31-річний львів’янин на Audi S5 зіткнувся з ВАЗ 21063, яким керував 56-річний мешканець району. Водій Audi та 22-річний пасажир ВАЗ отримали травми і потрапили до лікарні.

Водія Audi S5 затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

За всіма трьома випадками відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини смертельних ДТП.

Поліція Львівщини звертається до водіїв із проханням суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Важливо бути уважними, не перевищувати швидкість і контролювати ситуацію на дорозі.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій ВАЗ, двоє постраждалих госпіталізовані

На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій ВАЗ, двоє постраждалих госпіталізовані

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *