Троє загиблих у Львівській області за одну добу через три смертельні аварії

За минулу добу у Львівській області сталися три смертельні дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких загинули троє людей.

Крім загиблих, кілька учасників аварій отримали травми. Правоохоронці нині з’ясовують всі деталі подій.

7 жовтня близько 19:40 на трасі «Київ — Чоп» у селі Ков’ярі Львівського району зіштовхнулися Audi E-Tron та Renault Logan.

«Водій автомобіля, попри зусилля медиків, помер у швидкій допомозі», — повідомили у поліції.

За кермом Audi E-Tron перебував 38-річний мешканець Яворівського району. Renault Logan керував 57-річний чоловік зі Стрийського району. Водій Renault та його 47-річна пасажирка отримали травми.

Водія Audi затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Загибла водійка на трасі поблизу Рудок

Близько 17:50 на дорозі «Львів — Самбір» біля міста Рудки зіткнулися Kia Ceed та мікроавтобус MAN.

«Жінка за кермом легковика загинула на місці ДТП», — розповіли правоохоронці.

Керувала Kia Ceed 39-річна мешканка Дрогобицького району. Водієм мікроавтобуса був 48-річний житель Старого Самбора. Водій MAN та його 39-річна пасажирка отримали травми і госпіталізовані.

Аварія у селі Рясне-Руське Львівського району

Ще одна ДТП трапилася близько 16:50 у селі Рясне-Руське.

«Внаслідок аварії загинув водій ВАЗ 21063 на місці події», — зазначають у поліції.

За попередньою інформацією, 31-річний львів’янин на Audi S5 зіткнувся з ВАЗ 21063, яким керував 56-річний мешканець району. Водій Audi та 22-річний пасажир ВАЗ отримали травми і потрапили до лікарні.

Водія Audi S5 затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

За всіма трьома випадками відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини смертельних ДТП.

Поліція Львівщини звертається до водіїв із проханням суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Важливо бути уважними, не перевищувати швидкість і контролювати ситуацію на дорозі.