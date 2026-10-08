Львівщина сьогодні віддає шану п’ятьом героям, які віддали життя за Україну

Полеглі Захисники

Щодня о 9-й годині оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. Зупиніться, де б ви не були, щоб вшанувати світлу пам’ять усіх, хто загинув за Україну внаслідок російської агресії.

Сьогодні Львівщина прощається із захисниками:

Віктор Тесленко — львів’янин, який приєднався до захисту України у 2024 році. Він служив у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сухопутних військ. Віктор загинув 22 липня 2024 року у віці 35 років.

Роман Походжай — теж львів’янин і боєць 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Десантно-штурмових військ. Він долучився до оборони країни у 2024 році. Роман загинув 6 жовтня у 44 роки. За службу отримав медаль «Ветеран війни».

Павло Шутко — уродженець Львова, вступив на захист в 2025 році і служив у військовій частині А5095. Він загинув 24 вересня у 52 роки.

Євгеній Горожанкін — житель Шептицького. Захисник виконував бойові завдання у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році він отримав тяжке поранення і у лютому 2026 року був звільнений зі служби. Серце Євгенія зупинилося 15 вересня.

Юрій Іванищів походить із села Лавочне Стрийського району. Він отримав важкі травми під час бойового завдання і помер 5 жовтня у лікарні. Йому було 30 років.

Вічна пам’ять і шана героям!