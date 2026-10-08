На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій ВАЗ, двоє постраждалих госпіталізовані

У селі Рясне-Руське зіткнулися Audi S5 та ВАЗ 21063. Водій ВАЗу загинув на місці, його пасажира й водія Audi госпіталізували.

7 жовтня близько 16:50 у селі Рясне-Руське Львівського району водій Audi S5, 31-річний львів’янин, зіткнувся з ВАЗом 21063, яким керував 56-річний мешканець району.

Водій ВАЗу загинув на місці від отриманих травм. Пасажира легковика, 22-річного жителя району, та водія Audi госпіталізували з травмами.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортом до трьох років.

Правоохоронці зараз з’ясовують усі обставини аварії.