На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій ВАЗ, двоє постраждалих госпіталізовані
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На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій ВАЗ, двоє постраждалих госпіталізовані

Марко Лук'яненко

У селі Рясне-Руське зіткнулися Audi S5 та ВАЗ 21063. Водій ВАЗу загинув на місці, його пасажира й водія Audi госпіталізували.

7 жовтня близько 16:50 у селі Рясне-Руське Львівського району водій Audi S5, 31-річний львів’янин, зіткнувся з ВАЗом 21063, яким керував 56-річний мешканець району.

Водій ВАЗу загинув на місці від отриманих травм. Пасажира легковика, 22-річного жителя району, та водія Audi госпіталізували з травмами.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортом до трьох років.

Правоохоронці зараз з’ясовують усі обставини аварії.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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