Світові стандарти медичної евакуації, сучасний реабілітаційний центр та міжнародне визнання педагогів: ключові події тижня

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький підсумував найважливіші події Львівщини за минулий тиждень.

Основне про життя області за останні 7 днів.

▪️ Чотирнадцять воїнів зі Львівського району посмертно відзначили високими нагородами. Імена захисників доступні за посиланням: https://t.me/people_of_action/69331

▪️ Трьох героїв зі Стрийського району також нагородили посмертно державною відзнакою. Їхні імена можна побачити тут: https://t.me/people_of_action/69473

▪️ У цьому році 61 ветеран разом із членами своїх сімей отримали грантову підтримку на розвиток бізнесу загальним обсягом понад 8,8 млн грн. Крім того, на виробництво військової продукції спрямували понад 46 млн грн. Військовим передали близько 1100 безпілотників і 201 наземний роботизований комплекс. Підтримка ветеранів і наших захисників залишається пріоритетом для Львівщини: https://loda.gov.ua/news/179471

▪️ Минулої суботи ворог спробував атакувати область за допомогою безпілотника, проте сили ППО оперативно знищили його неподалік Львова. На щастя, жертв і руйнувань вдалося уникнути. Козирьова подяка захисникам протиповітряної оборони за ефективний захист: https://loda.gov.ua/news/179542

▪️ Львівська область впровадила новий формат сповіщень про повітряні тривоги з двома рівнями небезпеки: жовтий – загроза ударних дронів, червоний – сигнал масованої ракетної або дронової атаки. Жовті сповіщення будуть диференційовані за районами, червоний сигнал — одночасно на всю область: https://loda.gov.ua/news/179376

▪️ По області підготували 673 Пункти Незламності. Вони обладнані генераторами, альтернативним опаленням, зв’язком та інтернетом. Ці пункти готові швидко розгорнутись у кризових ситуаціях, викликаних тривалими відключеннями електроенергії. Найближчі пункти можна знайти на порталі «Дія»: https://loda.gov.ua/news/179264

▪️ Зараз в області функціонує понад 7250 захисних споруд. Спільно з громадами триває пошук нових місць для укриттів: https://loda.gov.ua/news/179234

▪️ Команда Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф першою у світі отримала міжнародну верифікацію ВООЗ за стандартом SCT Medevac Advanced. Це підтверджує їхню здатність здійснювати медичні евакуації за найвищими стандартами, у тому числі за межами України. Статус також полегшить їхню роботу й поїздки у інші країни: https://loda.gov.ua/news/179545

▪️ Одразу двоє вчителів зі Львівщини отримали відзнаки Global Teacher Prize Ukraine у спеціальних номінаціях: https://www.facebook.com/share/p/17e2Kqwkv5/

▪️ Максим Козицький взяв участь у Конгресових слуханнях щодо фінансування місцевих бюджетів. Обговорили фінансову спроможність громад, затримки міжнародної допомоги та підготовку бюджетів на 2027 рік. Важливо, щоб громади могли планувати витрати і реалізовувати проєкти без зволікань: https://loda.gov.ua/news/179276

▪️ Львівщину відвідав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він представив проєкт нового Цивільного кодексу України, який готують до другого читання. Документ оновить приватне право з урахуванням цифрових технологій, сімейних відносин і наслідків війни: https://loda.gov.ua/news/179367

▪️ Область приймала японську агропродовольчу бізнес-місію. Обговорили інвестиції, впровадження сучасних технологій і розвиток переробки сільськогосподарської продукції на Львівщині: https://loda.gov.ua/news/179543

▪️ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького офіційно перейменували на Львівський національний медичний університет імені Короля Данила. Подяка Міністерству охорони здоров’я та Віктору Ляшку за підтримку ініціативи Львівської ОДА: https://loda.gov.ua/news/179249

▪️ На базі Університетської лікарні створюють реабілітаційний центр, розташований на вулиці Юрія Руфа. Для цього оновлять одноповерхову будівлю офтальмологічного відділення та добудують ще два поверхи. Центр розрахований на одночасне відновлення до 50 пацієнтів: https://www.facebook.com/share/p/14e8uu3nsAe/?mibextid=wwXIfr

▪️ Львівщина розробляє мережу навчальних квартир і будинків для людей з інвалідністю. Вони зможуть поступово переходити від інтернатного догляду до більш самостійного життя в громадах. На цю ініціативу заклали кошти в обласному бюджеті. Пропозиції громад приймають до 5 листопада: https://loda.gov.ua/news/179369

▪️ Стартував обласний конкурс історичних досліджень про національно-визвольну боротьбу українців у ХХ столітті. Науковців запрошують досліджувати історію та відкривати нові факти боротьби за незалежність: https://loda.gov.ua/news/179253

▪️ У Львові відбувся XI з’їзд інфекціоністів України, який зібрав близько 10 тисяч учасників онлайн та офлайн. Обговорили антибіотикорезистентність, інфекційні ускладнення у поранених, ризики нових спалахів і сучасні методи лікування. Звіт по ситуації у регіоні доступний за посиланням: https://loda.gov.ua/news/179401

▪️ На Львівському стрілецькому стенді пройшов десятий «Кубок Захисника України» зі стендової стрільби. У змаганнях взяли участь понад 70 ветеранів, військовослужбовців та курсантів у рамках проєкту «Ліга Нескорених». У 2023 році відбулося 132 заходи із 17 видів спорту, у яких брали участь понад 350 осіб з інвалідністю: https://loda.gov.ua/news/179550

▪️ Близько 400 найуспішніших освітян Львівщини зібралися в обласному центрі на День працівника освіти. Максим Козицький особисто подякував їм за їхню працю, витримку та вагомий внесок у майбутнє дітей: https://loda.gov.ua/news/179231

▪️ У червні у Львівській ОДА почали впроваджувати методологію управління OKR. Вона зосереджена на досягненні чітких результатів для жителів області, а не просто на кількості виконаних завдань. Подяка Олександрові Новікову та команді OKR UA за наставництво. Підсумки третього кварталу: https://loda.gov.ua/news/179558

▪️ У Львові знімають історичний мінісеріал «Крилаті леви». Він розповідає про українські визвольні змагання 1914–1921 років, початок української військової авіації та героїв, які понад століття тому боролися за майбутнє України. Максим Козицький побував за кадром знімального процесу: https://loda.gov.ua/news/179497

▪️ В межах V Львівського тижня скульптури у Львівській політехніці відкрили виставку «Приховане». Мистецтво допомагає по-новому сприймати простір і осмислювати наш досвід та сьогодення. Особлива вдячність Павлу Гудімову, митцям та команді політехніки. Виставка триватиме до 8 листопада: https://loda.gov.ua/news/179403

Фото з історичного дня, коли ВООЗ визнала рівень роботи команди Львівського обласного Центру ЕМД під час евакуаційних операцій та надала міжнародну верифікацію за стандартом SCT Medevac Advanced.