Суд поновив права Львова на дві земельні ділянки в Рясне-Руському

Рясне-Руська сільрада незаконно передала дві земельні ділянки гаражному кооперативу “Пікап”.

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення на користь Львівської міської ради. Суд зобов’язав кооператив повернути у комунальну власність міста дві ділянки загальною площею майже 0,2 гектара.

Ці земельні ділянки площею 0,1 га та 0,0982 га у 2020 році Рясне-Руська сільрада передала гаражному кооперативу «Пікап» без належних підстав.

Юридичний департамент міської ради зазначив, що рішення про передачу землі ухвалювали без обґрунтування реальної потреби кооперативу. Також площа ділянок не відповідала заявленому цільовому призначенню.

Правоохоронці залишають можливість подавати апеляції на це рішення суду.

Варто відзначити, що у 2020 році Рясне-Руська сільрада передала майже 65 гектарів землі 18 гаражним кооперативам. У лютому 2024 року розпочали розслідування щодо колишньої голови цієї сільради.

До цього міська рада вже виграла суди щодо трьох ділянок у Рясне-Руському, які незаконно займали гаражні кооперативи «Пікап» та «Автосвіт».

Натомість міськрада не веде реєстр програних судових справ і не має інформації про загальну суму сплачених судових зборів, які оплачують із міського бюджету Львова.