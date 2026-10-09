Страшна аварія двох поїздів у Львові: вже восьмеро постраждалих

Ввечері 8 жовтня близько 21:00 у Львові сталася залізнична аварія, у якій постраждали вісім осіб, тоді як спочатку повідомляли про чотирьох травмованих.

На вулиці Старознесенській дизельний поїзд маршруту «Львів — Сокаль» у складі чотирьох пасажирських вагонів зіткнувся з нерухомим електровозом. Про це повідомила прокуратура Львівської області.

Внаслідок інциденту травмувалися машиніст дизель-поїзда, його помічник, а також шестеро пасажирів.

Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва підтвердила, що п’ятьох постраждалих шпиталізували, а ще троє отримали допомогу на місці події.

Прокуратура Галицького району Львова розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження або заподіяло значну матеріальну шкоду.

Наразі встановлюють усі обставини події, щоб з’ясувати причини аварії.