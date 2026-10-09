Понад 130 безпілотників було запущено російськими загарбниками по території України

Російські окупанти здійснили атаку більш ніж 130 безпілотниками по Україні, влучивши у вісім різних локацій.

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у своєму офіційному Фейсбук повідомило, що вночі 9 жовтня в Україні оголосили повітряну тривогу через запуск 136 ворожих ударних дронів.

Зусиллями протиповітряної оборони було знищено 114 із них.

В повідомленні зазначили: “У ніч на 09 жовтня (з 18:00 08 жовтня) ворог атакував 136 ударних БПЛА типу Shahed, 93 з яких є реактивними, а також Гербера та дрони-іміратори «Пародія» із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окуповані території Донецька та АР Крим – Гвардійське.

За станом на 08:00 протиповітряні підрозділи знищили або подавили 114 ворожих БПЛА, серед них 77 реактивних Shahed, Гербери та інші типи безпілотників. Зафіксовано ураження противником восьми локацій, а уламки збитих дронів впали на семи інших місцях. Атака триває, у повітрі все ще перебувають кілька ворожих дронів.”

Варто згадати, що 13 вересня внаслідок атаки російських дронів постраждали школа та житловий будинок у Стрию.

30 липня під обстріл дронів потрапили житлові будинки у Львові на вулицях Виговського та Патона. У більш ніж 20 будинках, ліцеї та дитячому садочку зафіксували пошкодження. Тоді загинула одна людина.

13 травня безпілотники влучили у критичну інфраструктуру в Жовкві, також зазнав збитків житловий будинок та об’єкти промисловості.

24 березня Львів тричі піддався атаці дронів. Вони поцілили в будинки на площі Соборній і проспекті Червоної Калини, а також на вулиці Бандери. Серед пошкоджень були пам’ятка архітектури національного значення та житлові будинки. У лікарню доставили 7 людей, ще понад 20 звернулися за медичною допомогою.

7 лютого внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині близько 6 тисяч мешканців Добротвора та Старого Добротвора тимчасово залишилися без води, тепла та електроенергії. Також постраждали 18 приватних будинків, один із яких зруйнували повністю.

27 січня пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник впав у центрі Львова неподалік дитячого майданчика біля пам’ятника Бандері. Внаслідок інциденту пошкодилися вікна житлових будинків і вітражі храму святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові влучив дрон у критичну інфраструктуру. Цивільні і житлові об’єкти не постраждали, але ударна хвиля спричинила спрацьовування автоматичної газової системи безпеки у селищі Рудно. Через це мешканці кількох вулиць залишилися без газу.