Станіслав Керод став новим керівником управління ветеранської політики Львівської ОДА

Полковник запасу Станіслав Керод очолив управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА. Він відслужив у війську 26 років, був учасником бойових дій та захищав «Азовсталь». Понад півроку — 200 днів — пробув у російському полоні. Його відзначили Орденом Данила Галицького і медаллю «За бездоганну службу» III ступеня.

Після звільнення з полону він очолив сектор стратегічних комунікацій Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Згодом, залишивши військову службу, перейшов на цивільну службу, де нині очолює Управління з питань ветеранської політики у Львівській обласній державній адміністрації.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень привітав Станіслава Керода з новим призначенням. Він підкреслив, що формування ветеранської політики має відбуватися за участі тих, хто сам проходив через війну, знає ціну служби, поранень, полону та адаптації до мирного життя.

«Впевнений, що досвід і розуміння потреб ветеранів Станіслава Керода допоможуть суттєво покращити політику підтримки військових і їхніх родин на Львівщині. Вітаю з призначенням і бажаю результативної роботи, адже за кожним рішенням мають стояти реальні зміни в житті наших ветеранів», — наголосив Тарас Грень.