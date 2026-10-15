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Ветеран Азовсталі, який провів 200 днів у полоні, очолить ветеранську політику Львівщини

Марко Лук'яненко

Полковник запасу Станіслав Керод очолив Управління з питань ветеранської політики Львівської обласної державної адміністрації. Про призначення повідомили на офіційній Facebook-сторінці ЛОДА.

Новий керівник має за плечима 26 років військової служби та безпосередню участь у бойових діях. Станіслав Керод був серед захисників металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі. Після захоплення підприємства ворогом він провів у російському полоні 200 днів.

Після звільнення з полону Керод очолив сектор стратегічних комунікацій Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Згодом він вирішив залишити військову службу та продовжити кар’єру в цивільній сфері.

За свою службу Станіслав Керод отримав державні нагороди, серед яких Орден Данила Галицького та медаль «За бездоганну службу» III ступеня.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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