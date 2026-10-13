Спеціалісти Львівщини вдосконалюють свої навички під час практичних тренінгів
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Спеціалісти Львівщини вдосконалюють свої навички під час практичних тренінгів

Марко Лук'яненко

Як Діяти У Випадках Домашнього Насильства Фахівці Львівщини Проходять Практичні Навчання (2)

Мета симуляційних вправ «Єдині в дії» – покращити взаємодію між службами та підвищити готовність фахівців до злагодженого реагування на випадки домашнього насильства.

У Шептицькому районі пройшли дводенні симуляційні вправи «Єдині в дії» для спеціалістів, які працюють над запобіганням і протидією домашньому насильству. Це вже третій район Львівщини, де провели такі тренінги. Раніше подібні заходи організували у Львівському та Стрийському районах. Надалі подібні навчання планують провести у всіх районах області.

Участь у тренуваннях передбачала відпрацювання змодельованих ситуацій домашнього насильства. Спеціалісти вдосконалювали навички оцінки ризиків, ухвалення рішень в обмежений час, а також координації дій між різними службами. Особливу увагу приділяли безпеці постраждалих, захисту дітей, оперативному обміну інформацією та профілактиці повторної травматизації.

«У боротьбі з домашнім насильством важливо не лише чітко знати власні повноваження, а й розуміти, як діяти у тісній взаємодії з іншими службами. Від швидкості обміну інформацією, грамотної оцінки ризиків та спільних дій залежить безпека постраждалих. Такі тренінги допомагають фахівцям практично відпрацювати спільні алгоритми роботи та виявити, які аспекти слід покращити», – наголосила керівниця департаменту соціального захисту населення ЛОДА Тетяна Крут.

Підтвердженням ефективності навчань стали дані опитування серед учасників. Середні оцінки знань щодо обміну інформацією між службами підвищилися з 3,5 до 4,71 балів за п’ятибальною шкалою. Рівень розуміння власних повноважень зріс з 3,78 до 4,64 бала. Здатність визначати ризики повторного або посилення насильства також суттєво покращилася – з 3,39 до 4,43 бала.

Під час підсумкового опитування 90% учасників оцінили користь симуляцій на найвищий бал, відмітивши покращення розуміння взаємодії між службами. Водночас всі респонденти заявили, що співпраця між фахівцями в їхніх громадах і районі потребує подальшого вдосконалення, повного або часткового.

Серед позитивних моментів такого формату тренінгів вони виокремили можливість краще пізнати функції інших служб, проаналізувати власні помилки і відпрацювати послідовність спільних дій. Багато хто висловив бажання збільшити час для практичних завдань і більш детально розбирати симульовані ситуації.

Головна мета симуляційних вправ «Єдині в дії» – зміцнити взаємодію між службами та підвищити рівень готовності фахівців до скоординованого реагування на випадки домашнього насильства.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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