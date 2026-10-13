Львівводоканал має повернути кошти мешканцю через некоректне інформування про повірку лічильника

Суд визнaв неправомірними дії “Львівводоканалу” з нарахування плати за водопостачання і водовідведення та зобов’язав зробити перерахунок боргу.

Франківський районний суд міста Львова ухвалив рішення № 140452595 від 9 жовтня 2026 року, яким задовольнив позов місцевого мешканця проти ЛМКП “Львівводоканал”. Суд визнав неправомірним нарахування плати за водопостачання і водовідведення на основі нормативів, а не фактичних показників лічильника.

Крім того, комунальне підприємство зобов’язали здійснити перерахунок заборгованості.

За матеріалами справи, позивач мешкає у Львові з 2018 року. У його квартирі встановлено лічильник води. Проте у травні 2025 року “Львівводоканал” зняв прилад із абонентського обліку через прострочену повірку. З цієї причини облік водоспоживання почали вести за нормативами, а не за лічильником.

Мешканець наголосив, що не отримував персонального повідомлення про необхідність повірки. У вересні 2025 року лічильник успішно пройшов повірку на місці, а у жовтні його повторно взяли на облік. Проте водоканал відмовився зробити перерахунок нарахованої за цей період заборгованості.

У “Львівводоканалі” пояснили, що у листопаді 2024 року розмістили оголошення на дошці у будинку щодо обстеження та повірки лічильників, а також надсилали листи й інформаційні повідомлення. Вони вважають, що споживач має самостійно слідкувати за станом свого лічильника.

Суд не прийняв такі доводи та підкреслив, що закон зобов’язує постачальника контролювати інтервали між повірками і правильно інформувати кожного споживача. Це має відбуватися рекомендованим листом з повідомленням про вручення або через офіційну платформу житлово-комунальних послуг.

Роздруківки оголошень і копії листів не підтверджують персонального повідомлення саме цьому мешканцю.

Таким чином, суд визнав неправомірними дії “Львівводоканалу” щодо нарахування плати за нормативом з 1 травня 2025 року. Підприємство зобов’язане провести перерахунок боргу в сумі 5 004,11 гривень на підставі показників лічильника.

Окрім того, суд стягнув із “Львівводоканалу” судовий збір у розмірі 2 662,40 гривень.

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному порядку. Справа розглядалася суддею Маргаритою Гулієвою.

Раніше Львівський апеляційний суд стягнув з мешканця понад 56 тисяч гривень заборгованості перед “Львівтеплоенерго”.