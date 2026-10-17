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На Львівщині ППО знищила ворожий дрон, уламки впали поблизу дороги, на місці працюють рятувальники

Марко Лук'яненко

Ранком 17 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги, підрозділи протиповітряної оборони ліквідували ворожий безпілотник у Бродівській громаді Львівщини. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Дрон збили неподалік дорожньої траси, після чого на місці падіння виникла пожежа. Наразі на цьому місці працюють усі необхідні екстрені служби для ліквідації наслідків інциденту.

Керівник ОВА закликав місцевих жителів суворо дотримуватися заходів безпеки. Він наголосив, що не варто наближатися до уламків збитого безпілотника, оскільки вони можуть вибухнути.

Повітряна тривога у Львівській області тривала з 7:50 до 8:30 ранку, під час якої оголосили жовтий рівень небезпеки.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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