Очільник освіти Львова отримав майже 170 тисяч гривень зарплати у вересні

У вересні начальнику департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрію Закалюку нарахували 168 тисяч гривень зарплати.

Львівська міська рада підтвердила, що у вересні цього року посадовець отримав 168 349,76 гривень. Ця сума складається з кількох складових доходу:

посадовий оклад – 9 170,45 грн;

доплата за ранг – 340,91 грн;

надбавка за вислугу років – 951,14 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 5 231,25 грн;

премія – 45 198 грн;

заохочувальна премія – 78 975 грн;

відпусткові виплати – 3 060,69 грн;

відрядження – 25 327,02 грн;

індексація – 95,30 грн.

Після сплати податків і внесків у сумі 38 720,29 гривень, посадовець отримав на руки 129 629,47 гривень.

Для порівняння, у попередньому місяці його зарплата становила близько 165 тисяч гривень.

Андрій Закалюк очолює департамент освіти та культури Львова з лютого 2023 року. До цього, з 2019 року, він працював директором ліцею “Львівський”. У липні 2022 року його призначили керівником управління освіти міськради.

У 2020 році Закалюк пройшов до Львівської міської ради від партії “Об’єднання Самопоміч”, хоча офіційно не є членом жодної політичної сили.

Раніше він очолював школу-інтернат №2, викладав історію в школі №28 і є автором книги “Вступ до історії України”. З 2010 по 2015 рік працював помічником депутата Львівської міської ради 6-го скликання від Народного руху України Валерія Веремчука.