Головний архітектор Львова отримав за вересень зарплату понад 200 тисяч гривень

У вересні головному архітектору Львова Антону Коломєйцеву нарахували зарплату в розмірі 210 тисяч гривень.

Львівська міська рада офіційно повідомила, що директор департаменту архітектури та просторового розвитку Львова Антон Коломєйцев отримав 210 632,63 гривні зарплати за вересень цього року. Ця сума складається з таких складових:

– посадовий оклад – 6 725 грн;

– надбавка за ранг – 300 грн;

– надбавка за вислугу років – 1 405 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 8 430 грн;

– надбавка за науковий ступінь – 336,25 грн;

– премія – 30 179,40 грн;

– заохочувальна премія – 84 151,43 грн;

– відрядження – 79 035,66 грн;

– індексація – 69,89 грн.

З цієї суми Антон Коломєйцев сплатив 48 445,50 гривень податків та внесків, тож чистий дохід склав 162 187,13 грн.

Для порівняння, у попередньому місяці його зарплата становила близько 174 тисяч гривень.

Антон Коломєйцев очолює управління архітектури та урбаністики, а з жовтня 2019 року — департамент архітектури Львівської міської ради. До цього він працював доцентом у Інституті Харківської школи архітектури, а також на кафедрі архітектурного проєктування Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”.