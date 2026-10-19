Садовий виділив кумі 60 тисяч гривень премії

У вересні Інна Свистун, директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, отримала зарплату в розмірі 94 888 гривень.

Інформацію про заробітну плату надала Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит.

За вересень 2023 року їй нарахували 94 888,18 грн, які складаються з таких складових:

посадовий оклад – 13 450 грн;

доплата за ранг – 500 грн;

надбавка за вислугу років – 2 790 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 16 740 грн;

премія – 61 268,40 грн;

індексація – 139,78 грн.

З цієї суми податки та відрахування склали 21 824,28 грн, тому чистий дохід пані Свистун становив 73 063,90 грн.

Для порівняння: у попередньому місяці її зарплата була приблизно 90 тисяч гривень.

Інна Свистун обійняла посаду керівниці департаменту економічного розвитку Львівської міськради наприкінці жовтня 2023 року. Раніше, з 2017 року, вона очолювала управління комунальної власності, а з 2007 року працювала директоркою комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління».

На місцевих виборах 2020 року вона потрапила до Львівської обласної ради від партії «Самопоміч», хоч офіційно є безпартійною. З 2015 до 2020 року була депутаткою обласної ради та керувала фракцією «Самопоміч».