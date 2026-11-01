Львівщина святкує 108 років з дня заснування Західноукраїнської Народної Республіки

108 Річниця ЗУНР (3)

Заходи на честь річниці Листопадового чину відбулися біля пам’ятника Героям ЗУНР та Української галицької армії у Львові.

1 листопада Львівщина відзначає 108-му річницю заснування Західноукраїнської Народної Республіки. У Львові провели вшанування воїнів Української галицької армії та Євгена Петрушевича на Личаківському цвинтарі.

Святкові заходи продовжилися біля пам’ятника героям ЗУНР та Української галицької армії. Саме це місце пов’язане з історичними подіями листопада 1918 року та людьми, які зіграли ключову роль у становленні Західноукраїнської Народної Республіки. Їхня боротьба — це невід’ємна частина тривалої боротьби українців за незалежність.

«Ключове — пам’ятати ці сторінки історії. Листопадовий чин і створення ЗУНР демонструють, як формувалася українська державність і якою ціною виборювали право жити у вільній країні», — наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Пам’ять про тих, хто понад сто років тому закладав підвалини української державності, залишається актуальною. Сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу за власну незалежність, ця історія надихає на нові звершення.