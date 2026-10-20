Громади Львівщини спрямували близько чотирьох мільярдів гривень на підтримку ЗСУ з початку року

Найвищі частки оборонних витрат цього року зафіксували у Сокільницькій та Підберізцівській громадах.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що з січня по вересень громади Львівщини спрямували більш як 3,8 млрд гривень із місцевих бюджетів на підтримку ЗСУ та потреб, пов’язаних із збройною агресією РФ. Це понад 12% від усіх видатків без урахування цільових трансфертів.

Середніх оборонних витрат найбільше виявилось у Сокільницькій громаді — 30%, Підберізцівській — 26,3%, Моршинській — 22,4% і Славській — 18,7% від загальних видатків.

Окрім того, з обласного бюджету Львівщини за цей період на оборонні потреби спрямували понад 1 млрд гривень, або 19,9% видатків.

Водночас деякі громади демонструють низький рівень оборонних витрат. Так, Бісковицька виділила лише 3,1%, Судововишнянська — 3,2%, Підкамінська та Перемишлянська — по 3,3%, а Турківська — 3,7% своїх бюджетних видатків.

Загалом 15 громад Львівщини спрямували менше 5% своїх бюджетів на потреби оборони.

На початку 2023 року Максим Козицький звернувся до громад Львівщини з проханням спрямувати на оборону 500 млн гривень, а вже за рік ця сума мала вирости до понад 5 млрд гривень. Минулого року громади регіону спрямували на підтримку ЗСУ близько 4,5 млрд гривень.