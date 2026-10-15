Російські загарбники атакували Україну більш ніж 580 ракетами та безпілотниками

Російські окупанти випустили по території України 582 безпілотники та ракети, більшість з них вцілили у 31 різних локацій.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у офіційному зверненні на Facebook.

В ніч на 15 жовтня в Україні оголосили повітряну тривогу через атаку ворога, який застосував 580 ударних безпілотників та 2 ракети Х-59.

Оборона країни зуміла збити 536 безпілотних апаратів противника.

“З 18:00 14 жовтня і протягом ночі 15 жовтня ворог вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із акваторії Чорного моря, а також 580 дронами типів Shahed, Гербера та імітаторами ‘Пародія’. Атаки надходили з напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (росія), а також з ТОТ Донецьк і ТОТ АР Крим—Гвардійське”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 536 дронів і інших літальних апаратів типу Shahed і Гербера. Водночас ворог поцілив житлові райони й об’єкти в 31 точці, а уламки збитої авіації впали у 11 різних локаціях. Атака триває, у повітряному просторі досі перебуває кілька ворожих безпілотників”, – зазначили у Повітряних Силах.

Нагадуємо, що ще 13 жовтня у селі Муроване поблизу Львова падіння ворожого безпілотника спричинило пожежі в трьох житлових будинках. Того ж дня о 15:04 оголосили повітряну тривогу у Львівській області через реактивний безпілотник, уламки якого впали у селі Малехів.

Раніше, в ніч на 13 вересня, російські дрони влучили у школу та житловий будинок у місті Стрий. А 30 липня безпілотники поцілили у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона у Львові, внаслідок чого загинула одна людина.

13 травня ворожі дрони атакували об’єкт критичної інфраструктури у Жовкві, а 24 березня через удари в лікарні Львова госпіталізували сім людей.

7 лютого близько 6 тисяч жителів Добротвора та Старого Добротвора тимчасово залишилися без води, тепла та електроенергії через обстріли. Наприкінці січня пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури на Золочівщині.

15 січня безпілотник влучив у центр Львова, спричинивши пошкодження вікон житлових будинків та вітражів у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури, через ударну хвилю спрацювала система безпеки газопостачання у селищі Рудно Львівської громади.