У Львові проведуть пам’ятний захід на честь ненароджених дітей

15 жовтня у Львові відбудеться традиційний день пам’яті дітей, які пішли з життя під час вагітності або одразу після народження. Захід організовує громадська організація “Слід Життя”.

Юстина Голубець, сестра-служебниця та керівниця організації, розповідає про значення цієї події. Вона пояснює, що 15 жовтня присвячено спогадам про малюків, яких батьки втратили до появи на світ або в перші дні життя. Захід має на меті не лише вшанувати пам’ять дітей, але й підтримати сім’ї, які зіткнулися з такою втратою. Голубець наголошує: поширення інформації про цю проблему допоможе батькам не відчувати себе самотніми у горі.

Програма почнеться о 17:30 на площі Ангелів, де для відвідувачів облаштують спеціальний простір. О 18:00 у Гарнізонному храмі відслужать Божественну Літургію. Після неї, о 18:45, розпочнеться творча академія, а вечір завершиться символічною церемонією — запаленням свічок на площі Ангелів, що має назву Світлова Хвиля.

Подібні меморіали у Львові проводять щороку, зберігаючи традицію вшанування пам’яті втраченої малечі.

Довідково

Громадська організація “Слід Життя” працює над створенням системи підтримки для родин, які пережили втрату дитини під час вагітності. Вони також надають професійну допомогу сім’ям, де ненародженим дітям діагностували невиліковні хвороби чи вади розвитку, несумісні з життям.