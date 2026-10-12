Російські війська обстріляли Україну більш ніж 120 ракетами та безпілотниками

Російські окупанти випустили по Україні 122 безпілотні літальні апарати та ракети, ураження зафіксували на 15 різних локаціях.

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило про атаку, яка сталася вночі 12 жовтня. У цей період в країні оголошували повітряну тривогу через інтенсивний обстріл.

Ворог застосував 121 ударний дрон типу Shahed, серед яких 76 реактивних, а також ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Крім того, у атаці брали участь дрони Гербера, Бандероль/Дань-Т і імітатори “Пародія”. За кількома напрямками — Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окуповані райони Донеччини та Криму — ворог завдавав ударів, уражаючи різні об’єкти.

Протягом операції зенітні війська знищили 89 безпілотників, у тому числі 55 реактивних, та подолали противника в повітрі. Попри це, російські засоби нападу влучили у обʼєкти на 15 територіях. На чотирьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів. Незважаючи на знищення великої частини техніки ворога, атака продовжується — у небі й досі перебувають кілька ворожих БпЛА.

У цей же час варто згадати про минулі обстріли, що поранили цивільну інфраструктуру на території Львівщини.

Так, вночі 13 вересня російські дрони влучили в школу та житловий будинок у місті Стрий.

Під час атаки на Львів 30 липня постраждали багато житлових будинків на вулицях Виговського та Патона. Загалом пошкоджено понад 20 будинків, ліцей і дитячий садочок. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

13 травня безпілотники вцілили у критично важливий об’єкт інфраструктури в Жовкві, пошкодили житловий будинок та промислові споруди.

24 березня російські дрони тричі атакували Львів. Вони влучали в будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та вулиці Бандери. Було пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення та низку житлових будинків. Від ударів постраждали медичні заклади: до лікарні потрапили семеро людей, ще понад двадцять звернулися по допомогу.

7 лютого внаслідок ураження об’єкта критичної інфраструктури в Добротворі близько 6 тисяч мешканців залишилися тимчасово без водопостачання, тепла та електроенергії. Крім того, пошкоджено 18 приватних будинків, один з яких майже повністю зруйновано.

27 січня завдано удару по енергетичному об’єкту у Золочівському районі, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру.

15 січня біля пам’ятника Бандері у центрі Львова впав безпілотник під час повітряної тривоги. Від атаки пошкоджено вікна житлових будинків і вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові влучили по об’єкту критичної інфраструктури. Цивільні споруди не постраждали, але через ударну хвилю у селищі Рудно Автоматична система безпеки газу спрацювала помилково, залишивши мешканців кількох вулиць без газопостачання.