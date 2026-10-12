Оновлений курс валют у Львові станом на 12 жовтня

Середній готівковий курс долара в продажу становить 45,19 гривні.
Станом на 12 жовтня середній курс долара у готівковому обігу встановився на рівні 45,19 гривні при продажу та 44,66 гривні при купівлі. Євро ж продають за 50,88 гривні, а купують за 50,14 гривні.
Офіційні курси валют, визначені Національним банком України на сьогодні, такі:
– долар – 44,88 гривні;
– євро – 50,31 гривні.
Активно слідкувати за курсами валют у “Оксі банку” можна на їхньому офіційному сайті.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua