П’яна кермувальниця Tesla у Львівській області спричинила аварію, в якій постраждав 19-річний юнак

У Дрогобичі поліція затримала 36-річну жінку, яка в нетверезому стані спричинила ДТП з потерпілим. Аварія сталася 14 жовтня на вулиці Франка.
За повідомленням поліції Львівської області, близько 17:25 водійка автомобіля Tesla зіткнулася з електрокаром Nissan Leaf. За кермом Nissan перебував 19-річний місцевий житель Дрогобицького району.
Внаслідок зіткнення молодий чоловік отримав травми і був госпіталізований для медичного обстеження та лікування.
Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що водійка Tesla перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Жінку поліція затримала одразу після аварії.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за керування транспортом у стані сп’яніння з порушенням правил дорожнього руху.
Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Окрім цього, суд може заборонити їй керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.
Наразі слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.