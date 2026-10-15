П’яна кермувальниця Tesla у Львівській області спричинила аварію, в якій постраждав 19-річний юнак

У Дрогобичі поліція затримала 36-річну жінку, яка в нетверезому стані спричинила ДТП з потерпілим. Аварія сталася 14 жовтня на вулиці Франка.

За повідомленням поліції Львівської області, близько 17:25 водійка автомобіля Tesla зіткнулася з електрокаром Nissan Leaf. За кермом Nissan перебував 19-річний місцевий житель Дрогобицького району.

Внаслідок зіткнення молодий чоловік отримав травми і був госпіталізований для медичного обстеження та лікування.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що водійка Tesla перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Жінку поліція затримала одразу після аварії.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за керування транспортом у стані сп’яніння з порушенням правил дорожнього руху.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Окрім цього, суд може заборонити їй керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Наразі слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.