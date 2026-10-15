Депутати затвердили фінансування для виплат заробітної плати вчителям

Комісія фінансів затвердила фінансування для підтримки освіти і схвалила зміни щодо туристичного збору.

Голова фракції «Європейська Солідарність» у Львівській міській раді Петро Адамик повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбуці.

14 жовтня під час засідання комісії фінансів і бюджетного планування депутати ухвалили виділення 122,4 млн грн для виплати зарплат вчителям шкіл Львівської громади.

Ще 7,1 млн грн отримають педагоги професійних та позашкільних навчальних закладів.

Адамик підкреслив, що ці кошти забезпечать повну оплату праці освіти громади до кінця року. Також понад 90 тис. грн направлять на завершення ремонту дахів спортивної та актової зал ЛВППУ на вулиці Зеленій, 151А.

Депутати підтримали проєкт, який передбачає збір туристичного податку ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова» з усіх місць тимчасового проживання, крім готелів. Це зокрема хостели, мотелі, кемпінги, гуртожитки, квартири та інші об’єкти для туристів.

За словами Адамика, це рішення суттєво покращить облік і контроль над сплатою туристичного збору.

Окрім того, комісія погодила додаткове фінансування у розмірі 20 млн грн для Програми заходів з підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022–2026 роки.

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