Львівщина віддає шану шести Героям, що загинули в бою

Загиблі Захисники (5)

Щодня о 9 годині пройде загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться будь-де і вшануймо світлу пам’ять усіх, хто загинув за Україну через російську агресію.

Сьогодні Львівщина прощається з шістьма героями, які віддали життя за нашу державу:

Тарас Харів

Родом з села Тейсарів Жидачівської громади. У грудні 2024 року його нагородили медаллю «Захисники Сходу» за мужність і стійкість у службі. Звільнили з військової служби за станом здоров’я. Помер 13 жовтня у віці 46 років.

Василь Пшеницький

Житель села Кобло Старосамбірської громади. Служив молодшим інспектором прикордонної служби 3-ї категорії в 7-му прикордонному Карпатському загоні. Загинув 9 квітня 2025 року поблизу Крива Луки на Донеччині. Йому було 33 роки.

Сергій Грицевич

Родом із селища Ратне Волинської області. Вступив до оборони України у 2023 році, служив у 100-й окремій бригаді територіальної оборони. Загинув 7 травня 2025 року у віці 38 років.

Василь Ковалик

Львів’янин, який приєднався в оборону держави 2025 року. Був військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Загинув 14 серпня 2025 року у віці 27 років.

Дмитро Станкевич

Також львів’янин, воїн 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Долучився до оборони України у 2025 році. Загинув 11 жовтня 2026 року. Нагороджений медаллю «Ветеран війни». Захисникові було 40 років.

Андрій Курман

Львів’янин, що почав захищати країну у 2023 році. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Сухопутних військ. Отримав низку нагород: медалі «За поранення», «За оборону міста Бахмут» та «Ветеран війни». Загинув 13 жовтня 2026 року у віці 48 років.

Вічна пам’ять усім полеглим захисникам України! Їхній подвиг залишиться в серцях нації навіки.