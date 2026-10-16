Керівник Львівської ОВА офіційно затвердив нове розпорядження

Опалювальний Сезон На Львівщині Старту

Опалення у громадах Львівщини запускатимуть індивідуально, враховуючи погодні умови. Система включатиметься, коли середньодобова температура впаде до +8°C або нижче.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький підписав документ, що розпочинає опалювальний сезон 2026–2027 років. Теплопостачання у регіоні стартуватиме за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох днів не підніматиметься вище +8°C. Відтак, кожна об’єднана територіальна громада ухвалюватиме рішення про початок опалення самостійно, орієнтуючись на погодні умови.

У соціальних закладах – школах, лікарнях, дитсадках – тепло можуть почати подавати достроково, не чекаючи стійкого похолодання. Для цього керівники установ повинні подати письмову заявку на запуск опалення.

«Наша головна мета – забезпечити повну готовність систем теплопостачання і своєчасно розпочати опалювальний сезон. Особливу увагу приділяємо соціальній сфері, щоб заклади отримали тепло вчасно, якщо цього вимагатимуть погодні умови», – наголосив Максим Козицький.

Для стабільного проходження осінньо-зимового періоду у Львівській області сформують оперативний штаб. Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА вестиме постійний моніторинг ситуації до завершення опалювального сезону.