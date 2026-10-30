У Львівському онкоцентрі впроваджують спільний польсько-український проєкт

Медицина залишається однією зі стратегічно важливих галузей для Львівщини. У регіоні вже працюють заклади та команди, що заслуговують на визнання на європейському рівні.

Про це заявив голова Львівської обласної ради Юрій Холод.

Наразі у Львові триває Lviv Medical Forum 2026, який зібрав понад 1400 учасників і 60 компаній. Серед них — медики, науковці, освітяни, бізнесмени, технологічні компанії та інвестори.

Головна тема форуму — «Економіка здоров’я». Сучасна медицина — це більше, ніж просто лікування. Вона охоплює освіту, науку, технології, інвестиції, профілактику та реабілітацію. І перш за все — людей, які це створюють.

































Львівська обласна рада управляє 19 великими медичними закладами. Це сфери дитячої медицини, онкології, перинатальної та екстреної допомоги, госпіталь ветеранів, реабілітація, психічне здоров’я, служба крові, діагностика та медична освіта.

Рада ставить перед собою не лише завдання підтримувати ці заклади, а й розвивати потужний медичний кластер у Львівській області. Балансуючи між державною та приватною медициною, освітою, наукою, бізнесом та міжнародними партнерами, Львівщина щороку постійно досягає відчутних результатів, навіть у складних умовах війни.

Цьогоріч у Львівському онкоцентрі відкрили новий скринінговий центр. Тут реалізують польсько-український проєкт діагностики та лікування раку, фінансований у розмірі 1,5 млн євро. Також обласна рада підтримала залучення понад 100 млн грн позики від ЄІБ на реконструкцію приміщень центру. В планах — створити сучасний центр ядерної медицини.

Понад 21 тисячу пацієнтів прийняли у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни і репресованих імені Юрія Липи у Винниках за дев’ять місяців цього року. Медики провели понад 6,6 тисячі операцій.

У 2026 році на здоров’я у бюджеті області передбачили мільярд гривень. Однак за цими цифрами криються конкретні люди та їхні долі.

«Вдячний медикам, які рятують життя на фронті, лікують у шпиталях і лікарнях, допомагають військовим одужувати. Особлива подяка бізнесу, що навіть під час війни вкладає ресурси в українську медицину. Вдячний організаторам форуму за потужну професійну платформу, де обговорюють і практичні виклики, і філософські перспективи», — зазначає Юрій Холод.

Він наголошує, що спільне завдання — не лише зберегти українську медицину під час війни, а й зробити її найсучаснішою та сильнішою. Львівщина має всі ресурси, щоб стати одним із провідних центрів розвитку галузі.