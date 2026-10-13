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Прогноз погоди у Львові та області на 13 жовтня: до +14, можливі опади

Марко Лук'яненко

У вівторок, 13 жовтня, Львівщина очікує мінливу хмарність із періодичними проясненнями. Температура вдень коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають про ймовірність невеликого дощу протягом дня. Уранці місцями утримається туман, що може ускладнити видимість і стає важливим фактором для водіїв та пішоходів.

Вітер дмутиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 510 метрів за секунду.

У Львові повітря прогріється до 1012 градусів тепла, що трохи прохолодніше за середні показники по області.

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Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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