Львівських студентів запрошують взяти участь у конкурсі проєктів із грантовим фондом 1,5 млн грн

Студенти Львівщини запрошуються взяти участь в обласному конкурсі проєктів із загальним грантовим фондом у 1,5 млн грн.

Ініціативи можуть торкатися розвитку освіти та науки, студентського середовища, територіальних громад, соціальних і культурних проєктів, а також створення інноваційних рішень.

Департамент освіти і науки Львівської ОДА оголосив відкритий конкурс для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти Львівщини. Загальний фонд грантів для підтримки становить 1,5 мільйона гривень.

Головна мета конкурсу — підтримати студентські проєкти, які вирішують важливі соціальні, освітні та культурні проблеми, сприяють розвитку громад і покращенню студентського життя. Особливу увагу приділяють проєктам, що зміцнюють обороноздатність України, допомагають військовослужбовцям, ветеранам і їхнім родинам, а також сприяють подоланню наслідків війни та відновленню країни.

Участь у конкурсі можуть брати студенти денної форми навчання будь-яких закладів фахової передвищої і вищої освіти Львівської області, незалежно від форми фінансування.

Проєкти допускається подавати як індивідуально, так і колективно — у складі студентських команд.

Обов’язкова умова — кожен проєкт має мати радника-консультанта серед педагогічних або науково-педагогічних працівників відповідного навчального закладу.

Конкурс підтримує ініціативи з практичним значенням. Проєкти повинні містити чіткий план виконання, обґрунтовану необхідність ресурсів і реалістичні очікувані результати.

Максимальні суми фінансування встановлено так:

до 30 000 грн для індивідуальних проєктів;

до 50 000 грн для колективних командних проєктів;

до 300 000 грн для розробок і інновацій, що мають особливу вагу для оборони, підтримки військових, ветеранів і відбудови України.

Розмір фінансування кожного проєкту визначать за результатами конкурсного відбору з урахуванням його змісту, обґрунтувань і очікуваних результатів.

Грантові кошти можна використовувати для закупівлі матеріалів, обладнання, оплати послуг, організації івентів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних із реалізацією проєкту.

Фінансування суворо цільове. Виплата коштів як особистої винагороди за участь або перемогу у конкурсі заборонена.

Заявки приймають до 10 листопада.

Для участі необхідно заповнити електронну форму та додати такі документи:

довідку з місця навчання, що підтверджує статус студента денної форми;

лист від радника-консультанта з підтвердженням готовності надавати консультативну підтримку проєкту;

за потреби — додаткові матеріали, наприклад рекомендаційні листи або візуалізації.

Документи приймають виключно в електронній формі. Паперові або інші варіанти подачі не розглядатимуть.

Конкурс відбуватиметься у шість етапів:

До 10 листопада 2026 року — прийом проєктних заявок. 10-15 листопада — попередній відбір та перевірка матеріалів. 16-22 листопада — презентація проєктів перед конкурсною комісією. 23-30 листопада — визначення переможців і розподіл фінансування. 1 грудня 2026 — 31 травня 2027 року — реалізація переможних проєктів. Червень 2027 року — підбиття підсумків і презентація результатів.

Оцінювати роботи будуть за такими критеріями: актуальність і значення проєкту, наукова чи практична цінність, реалістичність виконання, вплив на обороноздатність і відновлення України, якість презентації, а також компетентність і переконливість учасників.

Переможців оголосять, спираючись на рейтинг конкурсної комісії в межах доступного фінансування.

Усі деталі, вимоги до проєктів, порядок відбору і фінансування викладені в положенні про обласний конкурс для студентів фахових передвищих та вищих навчальних закладів Львівщини 2026 року.

Контакт для довідок: donloda@ukr.net (вказувати в темі листа «Обласний конкурс проєктів»).